Beşiktaş’ın yeni sezonda forma göğüs sponsoru belli oldu

Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir."

Beşiktaş, mevcut forma göğüs sponsoru Vodafone'dan yıllık 18 milyon TL kazanıyordu.

Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı'nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Bu sürede Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemlerden birini yaşarken, Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, 'efsane sponsor' unvanını kazandı.