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Spor

Beşiktaş'ın yeni sağ beki: Ahmet Oğuz

Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayan Beşiktaş, Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz'a kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:10:00 -
Beşiktaş'ın yeni sağ beki: Ahmet Oğuz

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere imza atacak olan Siyah-Beyazlılar’ın, sağ bek transferi doğrultusunda son olarak gündemine Gençlerbirliği’nde forma giyen Ahmet Oğuz’u aldığı iddia edildi.

Sözleşmesi devam ediyor

Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve bir milyon Euro’luk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor.

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