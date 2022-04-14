Beşiktaş'ın yeni golcüsü bakın kim?

Valerien Ismael'le yeni bir sayfa açan Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların 25 maçta tam 26 kez ağları sallayan yıldız futbolcuyla söz kestiği ileri sürüldü.

Valerien Ismael'in ilk sınavında lider Trabzonspor karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, deplasmandan 1-1'lik sonuçla dönmüştü.

Beşiktaş geçen hafta ligin üst sıralara oynayan ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk etmiş ve Vodafone Park'taki mücadeleden 4-1 gibi farklı skorla galip ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon Süper Lig'de 14 kez ağları havalandırmasına karşın kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybına sebebiyet veren ve taraftarın tepkisini çeken Michy Batshuayi ile yolların ayrılması bekleniyor.

Bir yandan Alexander Sörloth'la dirsek temasında olan siyah-beyazlı yönetim yeni golcüsünü buldu.

Akşam'da yer alan habere göre; bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Kara Kartal'ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı. Al Duhail'de harika sezon geçiren yıldız oyuncu ile gelecek sezon için söz kesildiği öğrenildi.

Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga, bu sezon 25 maçta attığı 26 golle adından söz ettirmişti. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Süper Lig'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle 28 yaşındaki Kenyalı oyuncuya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.