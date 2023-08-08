Beşiktaş'ın transfer listesindeki Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'a geldi!

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın daha önce 2+1 yıllık anlaşma sağladığı oyuncuya senelik 2 ile 2.5 milyon euro arası maaş vereceği belirtilmişti. Beşiktaş yönetimi oyuncuyla el sıkışmasına rağmen uzun süre İngiliz yıldızın sağlık raporlarını incelemişti.

Son olarak Arsenal forması giyen ve şu an boşta olan Chamberlain için başkan Çebi görüşmeleri bizzat yürütmüştü. Bu arada gelen haberlere göre İngiliz yıldızın kontratına özel sakatlık maddesinin koyulduğu da belirtildi. Oyuncunun en büyük handikapı olan bu sıkıntı geçen sezon fazlasıyla dikkat çekti. 93 gün sahalardan uzak kalan Chamberlain 14 maç kaçırmıştı. 2020-21'de ise diz sakatlığından dolayı 113 gün forma giyemeyip 20 maç kaçırmıştı. Daha önce Liverpool ve Southampton formaları giyen Chamberlain kanatlarda da oynayabiliyor.