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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Shinji Kagawa ve Mario Götze'de sürpriz gelişme!

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Shinji Kagawa ve Mario Götze'nin maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle transferinden vazgeçildiği kaydedildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:51
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Shinji Kagawa ve Mario Götze'de sürpriz gelişme!
Beşiktaş, 10 numara transferi konusunda Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un 2 yıldızının peşine düşmüştü. Shinji Kagawa ve Mario Götze için çalışmalarını sürdüren yönetim, iki oyuncudan da istediği sonucu alamadı.
 
Alman devine iki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Kara Kartal’a olumsuz yanıt geldi.
 
Bundesliga devinin, kiralama konusuna olumlu bakmadığı ancak oyuncularını satabileceğini ilettiği kaydedildi.
 
Sarı-Siyahlılar’ın menacerler aracılığıyla temas kuran Kartal’dan Kagawa için 6 milyon Euro, Götze için de 7 milyon Euro istediği bildirildi. (Fanatik)
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 13:51
  1. Beşiktaş
  2. Shinji Kagawa
  3. Mario Götze
  4. Borussia Dortmund

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