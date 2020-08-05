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Spor

Beşiktaş'ın teklifini duyurdu! Büyük bir kulübün ilgileniyor olması güzeldir

Hollanda ekiplerinden RKC Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'ın teklifini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:04:00 -
Beşiktaş'ın teklifini duyurdu! Büyük bir kulübün ilgileniyor olması güzeldir

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Anas Tahiri, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi. Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisini açıkladı.

25 yaşındaki orta saha, on numara olarak da görev alabiliyor.

"Beşiktaş'tan ilgi var"

Oyuncunun yaptığı açıklamada "Beşiktaş'tan somut bir ilgi var ama bunu düşünmüyorum. Transferi konuşmaları için konuyu kulübüme ve menajerime bıraktım." dedi.

Tahiri aynı zamanda; "Bunu beklemiyordum. Tatildeyken bir telefon aldım. Böyle büyük bir kulübün ilgileniyor olması her zaman güzeldir." dedi.

Fas asıllı Belçikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon takımı ile 27 resmi maça çıktı. Tahiri, bu maçlarda takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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