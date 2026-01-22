Beşiktaş’ın tek hedefi 3 puan: Eyüpspor maçı öncesi geri sayım başladı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak moral tazelemek istiyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor engelini kayıpsız geçerek ligdeki tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas antrenmanının ardından dar alanda çift kale maçlarla idman tamamlandı.
Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
