  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunan’dan Türklere baskı: Asimilasyon zorbalığı Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık! ‘Hırsızın elini sıkmam’ sözümün arkasındayım! Özgür Özel 'yalan' dedi, Enver Aysever kapak yaptı Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi! YPG en güçlü silahı DEAŞ’ı da kaybetti Bursa’da akılalmaz olay! Altın yüklü zırhlı araç takla attı: Milyonluk külçeler yollara saçıldı! CHP’li Eyüp Sultan Belediyesi yemeği de servisi de kesti YPG/SDG’den uşaklık itirafı: “İsrail’i son ana kadar bekledik” itirafı Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı gerçekleşirse ne olur? Yerli otoda devrim gibi hamle! Milyonların beklediği "ucuz" Togg için tarih verildi!
Spor Beşiktaş’ın tek hedefi 3 puan: Eyüpspor maçı öncesi geri sayım başladı
Spor

Beşiktaş’ın tek hedefi 3 puan: Eyüpspor maçı öncesi geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş’ın tek hedefi 3 puan: Eyüpspor maçı öncesi geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile kritik bir randevuya çıkacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak moral tazelemek istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor engelini kayıpsız geçerek ligdeki tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas antrenmanının ardından dar alanda çift kale maçlarla idman tamamlandı.

Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İstanbul göbeğinde kaçak yapı yıkıldı
İstanbul göbeğinde kaçak yapı yıkıldı

Gündem

İstanbul göbeğinde kaçak yapı yıkıldı

Türk sporuna ve Beşiktaş’ın köklü mirasına gayrimenkul sektöründen güçlü destek!
Türk sporuna ve Beşiktaş’ın köklü mirasına gayrimenkul sektöründen güçlü destek!

Spor

Türk sporuna ve Beşiktaş’ın köklü mirasına gayrimenkul sektöründen güçlü destek!

 

Beşiktaş’a kötü haber! Maça saatler kala kadrodan çıkartıldı
Beşiktaş’a kötü haber! Maça saatler kala kadrodan çıkartıldı

Spor

Beşiktaş’a kötü haber! Maça saatler kala kadrodan çıkartıldı

 

Beşiktaş rekor kırdı!
Beşiktaş rekor kırdı!

Spor

Beşiktaş rekor kırdı!

Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli
Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli

Spor

Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli

Beşiktaş'ta korkunç olay
Beşiktaş'ta korkunç olay

Gündem

Beşiktaş'ta korkunç olay

Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor
Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor

Spor

Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23