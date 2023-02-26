Beşiktaş'ın tadı tuzu yok! Ertelemede puanlar paylaşıldı...
Süper Lig’in 14. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak zirveden iyiden iyiye uzaklaştı. Müsabakanın 90+6. dakikasında Beşiktaş'ta Cenk penaltı kaçırdı.
Süper Lig’in 14. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalarak zirveden iyiden iyiye uzaklaştı.
29. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fernando’nun sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Redmond’un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+6. dakikada Redmond’un soldan kullandığı kornerde Tayyip Talha Sanuç’un ön direkte aşırttığı topa altıpasın içinde yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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52. dakikada Redmond’un sağ kanattan sert ortasında kaleci Ataberk çıkarak topa sahip oldu.
56. dakikada Antalyaspor’un çıkamadığı pozisyonda topu bir anda önünde bulan Muleka’nın ceza sahası dışından sert vuruşu kalecide kaldı.
57. dakikada Cenk’in pasında Redmond’un sert şutu auta gitti. 64. dakikada Umut’un ortasında Saiss’in kafası dışarı çıktı.
72. dakikada Umut Meraş’ın sert ortasında kaleci Ataberk topa sahip oldu. 74. dakikada Salih’in ortasında Cenk’in kafası auta gitti.
84. dakikada Redmond’un pasında Kerem topa dokunamadı.
90+4. dakikada Semih’in pasında Cenk’e Ataberk’in müdahalesi sonrası hakem penaltıya hükmetti. 90+6. dakikada topun başına geçen Cenk penaltıyı kaçırdı. Müsabaka golsüz sona erdi.