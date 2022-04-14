  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın sol bekine 6 ülkeden 10 talip birden!
Spor

Beşiktaş'ın sol bekine 6 ülkeden 10 talip birden!

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz için Avrupa kulüpleri siyah-beyazlılar ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 15:13:00 -
Beşiktaş'ın sol bekine 6 ülkeden 10 talip birden!

Rıdvan Yılmaz, gelecek sezon farklı bir takımda forma giyebilir. Beşiktaş'ın sol beki, gösterdiği performans ile Avrupa ekiplerinin transfer listesinde öne çıkıyor.

Belçika, Fransa, İskoçya, Portekiz, İngiltere ve Almanya'dan 10 farklı kulüp, Rıdvan'ı bir süredir takip ediyor.

Kulüp temsilcilerinin maçlarını tribünden takip ettiği milli futbolcu için henüz resmi teklifte bulunulmadı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yaptığı basın toplantısında alt yapıdan yetişen oyuncuların kariyer hedeflerine destek olacaklarını dile getirmişti.

Beşiktaş yönetimi Rıdvan'ı takımda tutmak istese de, 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifler geri çevirmek kolay olmayacak.

Siyah-beyazlıların alt yapısında yetişen ve 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, forma giydiği 58 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takım'da görev aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay