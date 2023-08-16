Beşiktaş'ın Rashica videosunda FETÖ iddiası

Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş'ın duyuru videosunda Galatasaray stadyumunun görüntüsünü 10. Türkçe Olimpiyatları'nın düzenlendiği zamandan kullanıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Galatasaraylı taraftar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Video ortalığı karıştırdı

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı resmen renklerine bağladı. Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın transfer videosu ortalığı karıştırdı.

Türkçe olimpiyatı iddiası

Sosyal medya kullanıcıları, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etti. Galatasaraylı taraftar bu duruma tepki gösterdi.

Türkçe olimpiyatları

Uluslararası Türkçe Olimpiyatlar, ilki 2003 yılında yapılan ve tüm dünyadan öğrenci ve öğretmen alanlarında katılımcıları bulunan yarışmadıydı. Olimpiyatlar çerçevesinde Türkiye'ye getirilen öğrenciler Türkçe şarkı ve şiir okuyor, halk oyunları gösterisi yapıyordu. Bu çerçevede Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) okullarında Türkçe eğitim verildiği ve Türkçenin öğretildiği katılımcılara gösteriliyordu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

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