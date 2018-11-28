Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

- Eksikler düşündürüyor

Beşiktaş'ta Sarpsborg maçı öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Pepe, Gary Medel, Gökhan Töre, Ryan Babel, Enzo Roco ve Gökhan Gönül dün yapılan antrenmana katılmadı. Bu futbolcuların durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da Norveç'te yer almayacak.

Öte yandan, oynayıp oynamayacağı netlik kazanmayan Gary Medel, iki sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.