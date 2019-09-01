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Beşiktaş'ın rakibi fark yedi! Bratislava şaşırttı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig'indeki rakibi Slovan Bratislava kendi liginde farklı mağlup oldu. İşte, Bratislava'nın aldığı sonuç...

01 Eylül 2019 Pazar 22:52
Beşiktaş'ın rakibi fark yedi! Bratislava şaşırttı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig'indeki rakibi Slovan Bratislava kendi liginde farklı mağlup oldu. İşte, Bratislava'nın aldığı sonuç...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile K Grubu'nda yer alan Slovan Bratislava, Slovakya Süper Lig mücadelesinde Dunajska Streda ile karşılaştı.

Slovan Bratislava, 18. dakikada Andraz Sporar'ın attığı golle öne geçse de, Dunajska Streda Eric Davis'in 35. dakika, Krisztopher Vida'nın 45. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Beşiktaş’ın rakibi fark yedi

Dunajska Streda'da Eric Ramirez 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Golden 2 dakika sonra Slovan Bratislava Myenty Abena ile cevap verse de, 68. dakikada Andre Fabre, 75. dakikada Eric Ramirez ağları sarstı ve maç 5-2 bitti.

Bu sonuçla Slovan Bratislava 16 puanda kalarak ikinciliğini sürdürürken, Dunajska Streda puanını 13'e çıkarak üçüncülüğe yükseldi. 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:52
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