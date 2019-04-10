"Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bina inşa etmeyin, o bina çöker"





BURSA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bina inşa etmeyin tutmaz, o binalar çöker. Beşiktaş'ta tek çalışan şey vardır; Beşiktaş menfaatleri üzerine çalışan zihniyetler başarılı olmuştur, bunun haricinde hesap yapanın hesabı tutmaz." dedi.

Başkan Fikret Orman, Bursa Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, dernekle güzel bir ilişkileri olduğunu, Beşiktaş'ın Bursa'da çok taraftarı bulunduğunu söyledi.

Bursaspor ile hiçbir zaman problemleri olmadığını aktaran Orman, "Bizim hiçbir zaman Bursaspor ile problemimiz olmadı, olmayacak da. Kavgadan beslenen birileri olmadık. Kavga ederek kendini daha önde görmek isteyenler olur ama aydın insanlar, düzgün insanlar buna müsaade etmez. Ben Bursa'ya maça gelirim sokakta yürürüm, bütün Bursasporlular yanıma gelir, onlar bana, ben onlara takılırım. Ben hayatımda kimseden terbiyesizlik görmedim. Bursa'da sokakta yürürüm. Hiç nezaketsizlik görmedim." ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un sevdikleri bir kulüp olduğunu dile getiren Orman, şunları kaydetti:

"250 metrekarelik bir yer yaptınız, çok emek verdiniz, en kıymetli olanı da o emeklerdir. O kadar emeğin sonucu yapılmasıdır. Ben de Beşiktaş Kulübüne o kadar finansal zorluklarla 2 sene 4 ayda 140 bin metrekare stat yaptım. En iyi olan tarafı da emeklerimizle, alın terimizle yaptık kimseye el açmadık, yardım kampanyası yapmadık, kimsenin bize bir özellik yapmasını da istemedik. 2 sene 4 ayda dünyanın en güzel stadını yaptık. Bizim için kıymetli olması bizim yapmamızdır, bizim paralarımızla, emeklerimizle yapılmasıdır, o stat bizim stadımız."





- "Yeni bir hocamız olacak"





Fikret Orman, Beşiktaş Kulübünde bir ay sonra seçim olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Gündeme dair bir şeyler söyleyeyim, bir ay sonra seçim var. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Artık benim ikinci dönemim bitiyor, bundan sonraki süreçte ise son dönemimize giriyorum. Bu süreç içerisindeki çalışma şeklimize inşallah önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Eylül ayından beri ifade ediyorum; Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bina inşa etmeyin tutmaz, o binalar çöker. Beşiktaş'ta tek çalışan şey vardır; Beşiktaş menfaatleri üzerine çalışan zihniyetler başarılı olmuştur, bunun haricinde hesap yapanın hesabı tutmaz.

Buyurun konuşmayın, seçim sandığı herkese açık, herkes aday olabilir, herkes bu demokratik yarışa girebilir. Bu yarışa girin ve hep beraber bir bilek güreşi yapalım. Bu bilek güreşinin yüzde yüz kazananı olacaktır. Sonucunda kazananı Beşiktaş olacaktır, maalesef ki konuşanlar maç skorlarını bekliyor, bunların Beşiktaş'a bir faydasının olmadığı, bu insanların Beşiktaş'a faydasının olmayacağı gözüktü artık."

Beşiktaş'ın 116 yıllık tarihinde 15 şampiyonluğu olduğunu ve bu şampiyonluklardan ikisinin kendisi döneminde kazanıldığını hatırlatan Orman, "Yeni bir dönem başlayacak, yeni bir hocamız olacak, yeni sayfa açacağız, istikbali çok başarılı bir ekip kuracağız, sizler bize inanmaya devam edin. Allah bizi mahcup etmesin, güzel günleri, güneşli günleri hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Orman, Bursa Beşiktaşlılar Derneğinin Ata Bulvarı'nda bulunan dernek binasının açılışını da yaptı.

Dernek başkanı Bülent Fıçıcı ve yönetim kurulu üyeleriyle burada sohbet eden Orman, dernek binasının hayırlı olmasını diledi.