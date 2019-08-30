0553 313 94 23

Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

30 Ağustos 2019 Cuma 09:43
Beşiktaş'ın konuğu Çaykur Rizespor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstanbul'da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Hafta içinde deneyimli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor'u İstanbul'dan eli boş göndermek amacında.

Vodafone Park'ta Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine yenilmeyen, son 7 müsabakadan üçer puanla ayrılan, son 29 müsabakada ise gol atmayı başaran Beşiktaş, bu istikrarını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:43
  1. Beşiktaş
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG
  5. Vodafone Park
  6. Yaşar Kemal Uğurlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    1. Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    2. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    3. Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    4. Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi..
    5. Kaş’ta vantuz balığı yakalandı
    6. Eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına..
    7. Mezarlıktaki define kazısı 2 yıl önce..
    8. Adana'daki cinayet
    9. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor’u konuk..
    10. Vali Arslantaş, Elazığ’da
    11. Ege'nin iki temsilcisi birbirlerine..
    12. KYK yurt ücreti hangi bankaya..
    13. AK Partili vekilden Babacan ve..
    14. Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu
    15. Traktöre yüklediği çalıların üzerinden..
    16. Beyoğlu'nda poşetle boğulan ABD'li..
    17. Vali Arslantaş’tan 30 Ağustos Zafer..
    18. Kısa sürede Hollywood yanağına sahip..
    19. Toplumsal farkındalığın sesi trafolar
    20. GRAFİKLİ - Basketbolda Dünya Kupası..
    21. Gümeli’de traktör kazası: 1 yaralı
    22. Hamilelik döneminde dişlere dikkat
    23. Balıkçıların 140 günlük hasreti sona..
    24. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 37...
    25. Brent petrolün varili 60,20 dolar
    26. Rusya, Mısır ve Belarus’tan ortak hava..
    27. FETÖ’den yakalanan 22 askerden 7’si..
    28. Uyuşturucu zanlısı: "Şimdilik bu kadar..
    29. 84 bin başvuru sonuçlandı
    30. HDP’nin işten çıkardığı şehit..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması