Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu - Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül, Kayseri kafilesinde yer almadı

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