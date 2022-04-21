Beşiktaş'ın kanadına Jed geliyor!

Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren siyah-beyazlı ekip, transferde atağa kalktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Jed Wallace transferini bitirmek üzere. Siyah-beyazlı ekibin bu transferde Premier Lig ekipleriyle yarıştığı ifade edildi.

Valerien Ismael'i teknik direktörlük koltuğuna getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de FC Millwall forması giyen Jed Wallace olmuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 28 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya çok yakın.

İngiliz futbolcuyu Premier Lig ekiplerinden Burnley, Watford ve Leeds United'ın yanı sıra Middlesbrough, Nottingham Forest ve Cardiff City'in de istediği belirtildi.

Jed Wallace bu sezon İngiltere Championship ekiplerinden FC Millwall formasıyla 37 maça çıkmış ve 6 gol 11 asistlik performans ortaya koymuştu. İngiliz kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

Beşiktaş bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.