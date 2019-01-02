0553 313 94 23

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

- Siyah-beyazlıların Antalya kampına Tolga Zengin, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Vagner Love dahil edilmedi

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:05
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına yarın Antalya'da yapacağı çalışmalarla başlayacak Beşiktaş'ta kampa götürülecek isimler belli oldu.

Teknik heyetin belirlediği kamp kadrosunda Tolga Zengin, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Vagner Love yer almadı.

Siyah-beyazlıların 32 kişilik Antalya kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Adem Ljajic, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seyliğli, Jeremain Lens, Kartal Yılmaz, Loris Karius, Marlon Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran


- Üç hazırlık maçı yapacak


Yarın başlayacak ve 11 gün devam edecek kampta siyah-beyazlı ekip, üç hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, 8 Ocak Salı günü Hollanda ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak. Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile 11 Ocak Cuma günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:05
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğum gününde ölen Kore gazisi defnedildi
    1. Doğum gününde ölen Kore gazisi..
    2. GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda otelde yangın
    3. "Avrupa, Müslüman varlığı olmadan..."
    4. Tokat'ta pazar çantası yok satıyor
    5. Vodafone'lular 2019'a girerken 7..
    6. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da..
    7. Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi
    8. Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
    9. "Dur" ihtarına uymayan aracı..
    10. Komşu çocuğuna cinsel istismara 100..
    11. MHP'de görevden alma ve disipline sevk
    12. Hatalı park edilen otomobile polis..
    13. Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni dönem
    14. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    15. Gezdirilen köpek, kardan köpeğe saldırdı
    16. Hollanda'da terör zanlısı FETÖ..
    17. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    18. Tek kaybettiren BES fonu
    19. 18 yaşındaki genci döven 3 zibidi,..
    20. En fazla kazandıran BES fonları
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."