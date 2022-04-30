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Spor Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 16:35:00 -
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Can Bozdoğan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Umut Meraş ve Domagoj Vida kadroda yer almadı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emrecan Terzi, Alex Teixeira.

 

 

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