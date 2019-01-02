Beşiktaş'ın Kabore için yaptığı teklif reddedildi

Beşiktaş yönetimi Teknik Direktörü Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ikinci yarı öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Rus basını Beşiktaş hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Beşiktaş'ın Charles Kaboré için yaptığı teklif Krasnodar Kulübü tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

Krasnodar, teklifi kabul etmedi

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Krasnodar takımında forma giyen orta saha oyuncusu Charles Kaboré'yi aldığı iddia edildi. Rusya'nın öne gelen sitelerinden Championat, siyah beyazlı kulübün Burkina Faso doğumlu oyuncu için Krasnodar'ın kapısını çaldığı ancak Rus ekibinin bu teklifi kabul etmediğini yazdı.

Sözleşmesi sezon bitiyor

30 yaşında Furkina Faso doğumlu Kabore bu sezon Rusya Liginde Krasnodar ile çıktığı 23 karşılaşmada 1,930 dakika süre alırken bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Charles Kabore'nin 2019 Mayıs ayına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

(Futbol Arena)