Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi!
Beşiktaş'ın İspanyol beki Francisco Montero, İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafik kazası geçirdi. Montero'nun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Beşiktaş forma giyen İspanyol savunma oyuncu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Başarılı savunmacı kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Durumu ciddi değil
İspanyol savunmacının ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Francisco Montero'nun akşam antrenmanına katılması bekleniyor.