Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti17 Ocak 2019 Perşembe 11:36
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Almanya'da Bochum ve Düsseldorf altyapılarında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev alıyor.
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