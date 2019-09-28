Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz: Kartal asla pes etmez

Uzun bir sakatlık dönemi sonrası Başakşehir maçıyla sahalara dönen ve attığı penaltı golüyle takımına 1 puan kazandıran Burak Yılmaz yine işbaşında. Siyah-Beyazlı ekibin kaptanı, dünkü antrenman sonrası futbolcu arkadaşlarına bir konuşma yaparak “Trabzon’u yenerek üzerimizde dolaşan kara bulutları dağıtalım. Bu zafere ihtiyacımız var” dedi.

“Siyah-Beyazlı formayı giyen hiçbir futbolcu pes etmez''

Beşiktaş’ın ilk 5 haftada aldığı sonuçlar sonrası zirve yarışından koptuğunu dile getirenlerin büyük yanılgı içinde olduğunu ifade eden Burak şunları söyledi: “Siyah-Beyazlı formayı giyen hiçbir futbolcu pes etmez. Daha yolun başındayız. Biraz sabır istiyoruz. Bu kadar çok sakatlık ve cezalıların olması hepimizi etkiledi. Ancak zorlu Trabzon deplasmanında gerçek kimliğimizi göstereceğiz. Buna mecburuz. Taraftar bizden 3 puan bekliyor”

Abdullah Avcı'ya övgü

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da işini çok iyi yapan çalışkan bir hoca olduğunu vurgulayan Burak, “Hocamız için ‘Gidecek mi, kalacak mı?’ diye fal açanlar yanlış yapıyor. Sezon sonunda zirvede kimin olup olmadığını görecekler. Beşiktaş yarıştığı her kulvarda zirveyi hedefler. Ligde, kupada ve Avrupa Ligi’nde iddialıyız. Önce Trabzon engelini aşacağız, perşembe günü de Wolverhampton’u yenip taraftarımızla kucaklaşacağız” dedi.