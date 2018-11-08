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Beşiktaş'ın Genk maçındaki 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın, Genk karşısındaki 11'i belli oldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:56
Beşiktaş'ın Genk maçındaki 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 4.hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Genk'e konuk olacak.

GENK - BEŞİKTAŞ

STAT: Genk Arena
SAAT: 20.55
HAKEM: Tobias Stieler
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

GENK: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo, Heynen, Mæhle, Aidoo, Ndongala
TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

BEŞİKTAŞ: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Oğuzhan, Medel, Lens, Quaresma, Babel
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:56
  1. Beşiktaş
  2. Genk
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA

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