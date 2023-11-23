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Spor Beşiktaş'ın eski yıldızından Serdal Adalı'ya destek!
Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızından Serdal Adalı'ya destek!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 21:24:00 - 2023-11-23 21:25:59
Beşiktaş'ın eski yıldızından Serdal Adalı'ya destek!

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı'ya destek geldi. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, Ricardo Quaresma sosyal medya hesabından Serdal Adalı'ya bir mesaj gönderdi.

Serdal Adalı ve taraftarların yer aldığı bir görseli paylaşan Ricardo Quaresma, "Sizi tekrar görmek büyük bir mutluluk olacak" notunu düştü. Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamalarda Ricardo Quaresma'ya kulüpte bir görev verebileceğini dile getirmişti.

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