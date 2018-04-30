Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo, altın ayakkabı kazandı

Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan Bobo, Avustralya A Ligi ekiplerinden Sydney FC formasıyla 27 maçta 27 gol atarak 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo'nun takım arkadaşı olan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.