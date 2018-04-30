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Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo, altın ayakkabı kazandı

6 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta taraftarın gönlünde taht kuran Bobo, Avustralya'da Sydney FC formasıyla attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski ise yılın futbolcusu seçildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:48
Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo, altın ayakkabı kazandı

Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan Bobo, Avustralya A Ligi ekiplerinden Sydney FC formasıyla 27 maçta 27 gol atarak 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo'nun takım arkadaşı olan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Bobo

Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:48
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