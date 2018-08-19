Beşiktaş'ın Erzurum'da yüzü güldü
Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı.19 Ağustos 2018 Pazar 21:19
Süper Lig'in 2. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Erzurumspor'un 15. dakikada gol attığı maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş, 53. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru eşitledi. 76. dakikada Quaresma'nın ortasında Negredo topuk golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Beşiktaş'ın 85. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Quaresma skoru 3-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi 3-1 kazandı.
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