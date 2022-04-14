Beşiktaş'ın dinamosu Atiba emekli mi oluyor?

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek 39 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın emekli olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Kanadalı yıldızdan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson kulüp satın aldı

Beşiktaş'ta 9 sezondur forma giyen Atiba Hutchinson'un sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. 39 yaşındaki futbolcunun futbolu bırakabileceği konuşulurken, Atiba'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Futbol kulübüne ortak oldu

Atiba'nın ülkesinde 2021 yılında kurulan Simcoe County Rovers FC'ye ortak olduğu öğrenildi. Kanada basınında yer alan habere göre; eski futbolcu Julian De Guzman'ın kurduğu ve Atiba'nın ortaklarından biri olduğu kulüp, Kanada'da 3. lige denk gelen eyalet ligi League1 Ontario'da mücadele ediyor.

Larin de yönetici olacak

Haberde ayrıca, Cyle Larin (Beşiktaş), Doneil Henry (Los Angeles FC) ve kadın futbolcu Janine Beckie (Portland Thorns)'nin de ileride kulüp yönetimine dahil olacakları belirtildi.



Beşiktaş'ta 3 kez lig şampiyonu oldu

Atiba Hutchinson 2013 yılından bu yana formasını giydiği Beşiktaş'ta 3 lig şampiyonluğu yaşadı. Kanadalı futbolcu ayrıca bir kez Türkiye Kupası, 1 kez de Süper Kupa'yı kazanma mutluluğunu tattı.

322 maçta forma giydi

Ajansspor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 322 maçta saha çıkan Atiba, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 35 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise 29 maçta forma şansı bulurken 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Milli takımın en fazla forma giyen oyuncusu

2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Kanada Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Atiba Hutchinson 95 kez ile milli formayı en çok giyen futbolcu konumunda. Atiba milli takımda oynadığı maçlarda 9 gol attı ve 2 asist yaptı.