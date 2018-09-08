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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius: Vodafone Park'ın atmosferi etkileyici

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, "Takımı iten, çok destekleyen bir taraftar grubu var. Vodafone Park yeni ve çok etkileyici bir stadyum." dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 23:12
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius: Vodafone Park'ın atmosferi etkileyici

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlıların iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ın atmosferinden çok etkilendiğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı "Beşiktaş Instagram TV"ye açıklamalarda bulunan Alman kaleci, henüz Vodafone Park'ta maça çıkmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vodafone Park'ta Partizan maçını izlemiştim. Atmosfer gerçekten çok etkileyici. Takımı iten, çok destekleyen bir taraftar grubu var. Vodafone Park yeni ve çok etkileyici bir stadyum. Takıma katkı yapacağıma ve burada çok şey öğreneceğime inanıyorum. Takımın önemli bir parçası olacağıma inancım tam. Taraftarlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Umarım önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta ilk defa sizin karşınıza çıkma imkanı bulacağım. Sizleri yanımızda olmanız için Vodafone Park'a bekliyoruz."

Siyah-beyazlıların İngiliz temsilcisi Liverpool'dan kiraladığı 25 yaşındaki kaleci, takıma uyum sürecinin de iyi gittiğini aktararak, "Bütün takım arkadaşlarım buraya uyum sağlayabilmem için ellerinden geleni yapıyor. Bana, çok yardımcı oluyorlar. Hatta burada çok uzun zamandan beri antrenman yapıyormuşum gibi hissediyorum. O anlamda çok iyi gidiyor." dedi.

İlk kez Bursaspor'la Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş kalesini koruduğunu anlatan Karius, "Maçın büyük bir bölümü gol yemeden kazanacağımız gibi gitti. Son bölümde yediğimiz bir gol ile iki puan kaybettik. O yüzden pozitif giden bir karşılaşmada puan kaybetmiş olduk. Dediğim gibi genel olarak uyum süreci gayet iyi gidiyor. İlk maçımda da sarı kart gördüm. Doğru bir karar değildi belki. İnsanlar size bir şey attığında sizin de o alanı temizlemeniz gerekiyor, oyunu başlatabilmeniz için. Ben de onunla meşgulken hakem zaman geçirdiğimi düşündü ve bir sarı kart vermiş oldu. Yapacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 23:12
  1. Bursa
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. Loris Karius
  5. SÜPERLİG
  6. Vodafone Park
  7. Anadolu Ajansı

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