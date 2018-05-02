Beşiktaş'ın "Aboubakar" pişmanlığı

Siyah-beyazlılarda Galatasaray yenilgisi sonrası yeni sezon planlaması için düğmeye basıldı.

Takımın artık iyice yaşlandığını söyleyen birçok yönetici, kadroda büyük oranda temizlik yapılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle büyük maliyetlerle alınan Negredo, Lens ve Love gibi isimlerle yollann ayrılması gerektiğini düşünen yöneticiler, "Bu kadro ile önümüzdeki sezon olmaz. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyeceksek bu maliyet bize ağır gelir. Satabileceğimiz kim varsa gönderip yerlerine genç uygun maliyetli isimleri almalıyız" dedikleri öğrenildi.

Bu görüşün yanı sıra bu sezonki transfer politikası nedeniyle pişmanlık duyan Siyah-Beyazlı kurmayların, "Love ve Negredo'nun toplam maliyeti, kendi alacakları dahil Aboubakar'dan pahalı. Aboubakar'ı alsaydık şampiyonduk. Kadrodaki isimler bir Aboubakar etmedi" şeklinde görüş belirttiler.