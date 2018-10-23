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Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için harekete geçtiler

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi El İttihad, Beşiktaş'ta forma giyen Vida için 10 milyon euro önerdi. Siyah-beyazlılar ise Hırvat oyuncuyu 15 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmüyor.

23 Ekim 2018 Salı 23:32
Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için harekete geçtiler

Dünya Kupasında gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida'ya son teklif Bilic'ten geldi. Suudi Arabistan'ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik patronu Domagoj Vida'yı almak isteyince Suudiler 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlıların istediği fiyatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Vida sıcak bakmıyor

Suudiler, Kartal'ın istediği fiyatı verse de Vida'nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımında harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan'da değil, Avrupa'da kalmak istiyor. 29 yaşındaki Vida'ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere'den teklif bekleyecek.

(Akşam)

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:32
  1. İngiltere
  2. Beşiktaş
  3. Avrupa
  4. Hırvatistan
  5. Arabistan
  6. Domagoj Vida
  7. Slaven Bilic

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