Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için harekete geçtiler

Dünya Kupasında gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida'ya son teklif Bilic'ten geldi. Suudi Arabistan'ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik patronu Domagoj Vida'yı almak isteyince Suudiler 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlıların istediği fiyatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Vida sıcak bakmıyor

Suudiler, Kartal'ın istediği fiyatı verse de Vida'nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımında harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan'da değil, Avrupa'da kalmak istiyor. 29 yaşındaki Vida'ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere'den teklif bekleyecek.

(Akşam)