Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!

Güneş'in, "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." dediği Alman file bekçisinin, Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Alman Bild'in haberine göre Loris Karius, 4 aylık alacağı için 20 Şubat'ta FIFA'ya başvurmuş ve kendisine ödeme günü için verilen son tarih de çoktan sona ermiş.

Aynı haberde, Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre sportif yaptırıma uğrayabileceğinin de altı çizildi.