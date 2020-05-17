Beşiktaş'a sürpriz sportif direktör Andoni Zubizarreta
Sportif direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş son olarak Marsilya'da görev yapan Andoni Zubizarreta'yı gündemine aldı.
Bir süre önce QPR’ın sportif direktörü Beşiktaş’ın eski oyuncusu Las Ferdinand gündeme gelirken, son günlerde yöneticilere yeni bir isim daha önerilmeye başlandı.
Son olarak Marsilya'yı çalıştırdı
Son olarak görev aldığı Marsilya’daki görevinen ayrılan Andoni Zubizareta. Daha önce 5 sezon Barcelona’da, 4 sezon ise Marsilya’da sportif direktör olarak görev yapan Zubizareta’nın, Beşiktaş’ın aradığı sportif direktör özelliklerini mükemmel şekilde taşıdığı iddia edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıkmadan önce İspanyol sportif direktör için “bir araştıralım bakalım” diyerek yeşil ışık yaktığı bildirildi.