  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı

Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? İl il Öğle namazı vakitleri ve kılınışı haberde!
için kalan
Spor

Beşiktaş'a sürpriz sportif direktör Andoni Zubizarreta

Sportif direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş son olarak Marsilya'da görev yapan Andoni Zubizarreta'yı gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:37:00 -
Beşiktaş'a sürpriz sportif direktör Andoni Zubizarreta

Bir süre önce QPR’ın sportif direktörü Beşiktaş’ın eski oyuncusu Las Ferdinand gündeme gelirken, son günlerde yöneticilere yeni bir isim daha önerilmeye başlandı.

Son olarak Marsilya'yı çalıştırdı

Son olarak görev aldığı Marsilya’daki görevinen ayrılan Andoni Zubizareta. Daha önce 5 sezon Barcelona’da, 4 sezon ise Marsilya’da sportif direktör olarak görev yapan Zubizareta’nın, Beşiktaş’ın aradığı sportif direktör özelliklerini mükemmel şekilde taşıdığı iddia edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıkmadan önce İspanyol sportif direktör için “bir araştıralım bakalım” diyerek yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı