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Beşiktaş'a sakatlık şoku! Alvaro Negredo sezonu kapattı

Galatasaray'la dün akşam oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Beşiktaşlı yıldız Negredo'dan kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre Alvaro Negredo, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:59
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Alvaro Negredo sezonu kapattı

Galatasaray’a deplasmanda 2-0 kaybeden Beşiktaş’a bir kötü haber de golcüsü Negredo’dan geldi.

SEZONU KAPATTI

Derbide sakatlanarak oyuna devam edemeyen İspanyol forvetin durumunun ciddi olduğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

32 yaşındaki oyuncu Galatasaray karşısında sakatlanınca 35. dakikada yerini Lens’e bırakmıştı. Golcü futbolcu ligin son 3 haftasında oynanacak Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Pepe’nin de kontrollerinin devam ettiği ve henüz net bir gelişme olmadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:59
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