Beşiktaş'a Ryan Babel'den kötü haber! Almanya Hollanda maçında...
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Babel, Almanya ile oynanan maçın 45. dakikasında sakatlığı sebebiyle karşılaşmayı tamamlayamadı.20 Kasım 2018 Salı 02:49
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Almanya-Hollanda maçında Ryan Babel şoku yaşandı.
Babel'den kötü haber!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, 45. dakikada sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ryan Babel devre sonunda yerini Javario Dilrosun'a bıraktı. Hollandalı yıldızın durumu kontrollerin ardından belli olacak.
(Sporx)
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