Beşiktaş'a Malmö çelmesi!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Beşiktaş, İsveç deplasmanında Malmö ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.



Malmö'ye Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri 53. dakikada kendi kalesine Caner Erkin ve 76. dakikada penaltıdan Markus Rosenberg kaydetti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş I Grubu'nda 3 puanda kalırken, Malmö de puanını 3'e çıkardı.



Beşiktaş I Grubu 3. maçında İstanbul'da Genk'i konuk edecek. Malmö ise bir sonraki maçında deplasmanda Sarpsborg'a konuk olacak.



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandığı Kayserispor maçına ilk 11'de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel, Malmö karşısında yedek soyundu. UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Atiba Hutchinson da maç kadrosunda yer almadı. Güneş, bu futbolcuların yerine Caner, Necip, Gökhan Töre ve Lens'e şans verdi.







MALMÖ 2-0 BEŞİKTAŞ

STAT: Swedbank



HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov



MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason (Dk. 85 Antonsson), Rosenberg



BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic (Dk. 70 Ljajic), Lens, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love



GOLLER: Dk. 53 (KK) Caner, Dk. 76 Rosenberg (Malmö)



SARI KARTLAR: Bachirou, Bengtsson (Malmö) - Pepe, Medel, Caner (Beşiktaş)







MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24'üncü dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53'üncü dakikada Vindheim'ın içeri kestiği ortaya Caner Erkin müdahale etti, havalanan topa Karius uzandı ancak dokunamadı ve top filelere gitti: 1-0.



75'inci dakikada Caner, ceza sahası içerisinde Vindheim'ı düşürdü ve hakem Stavrev penaltı noktasını gösterdi.



76'ncı dakikada topun başına geçen Rosenberg, top ile kaleci Karius'u farklı köşelere gönderdi: 2-0.



Karşılaşma Malmö'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.