Beşiktaş'a karşı oynamıştı! Erzurum ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sarpsborg 08 FF’de forma giyen forvet oyuncusu Rashad Muhammed ile anlaşma sağladı.13 Ocak 2019 Pazar 23:35
BB Erzurumspor, Norveç ekibi Sarpsborg 08 FF’de forma giyen Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı.
BB Erzurumspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Rashad Muhammed yarın Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak” denildi.
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