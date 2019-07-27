Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer! Resmi açıklama geldi Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira Dos Santos'u renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira Dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira Dos Santos'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren 28 yaşındaki sağ bek, kariyerine ülkesi Brezilya'nın Goias takımında başladı. Brezilya'da Desportivo Brasil ve Sao Paulo ekiplerinde forma giyen Douglas, 2014'te İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Douglas, Sporting Gijon, Benfica ve Sivasspor takımlarında kiralık olarak oynadı. Douglas, geçen sezon Sivasspor'da 32 lig maçında forma giyip, 3 gol attı. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.

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