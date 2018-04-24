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Beşiktaş yönetimi Galatasaray maçı için kesenin ağzını açtı

Siyah-beyazlı kulübün 1 numarası Fikret Orman şampiyonluk ateşini yaktı.

24 Nisan 2018 Salı 08:15
Beşiktaş yönetimi Galatasaray maçı için kesenin ağzını açtı

Şampiyonlar Ligi’ndeki zaferlerle, ligdeki sürpriz kayıplarla, kupadaki olaylarla, tartışmalarla, cezalarla, sakatlıklarla dolu bir sezonun bitimine doğru Beşiktaş için tünelin sonunda ışık göründü. Siyah-beyazlılar bu hafta lider Galatasaray’la karşılaşacak ve bu maçı kazandığı takdirde son 3 haftaya lider olarak girecek. Böylelikle büyük sıkıntıların yaşandığı bir sezonda Beşiktaş nihayet istediği yere yani liderliğe ulaşmış olacak. Sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş’ta yönetim de bu maçın primini belirledi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan karşılaşma öncesi tur primi 30’ar bin lira olarak açıklanmıştı. Galatasaray maçı için ise 10’ar bin lira daha eklendi. Eğer Beşiktaş Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray maçından zaferle ayrılırsa siyah-beyazlı futbolcular toplamda 1 milyon liralık primin sahibi olacak. 

TOSİC: HOCAMLA TARTIŞMADIM

Malatyaspor maçında Şenol Güneş ile Dusko Tosic arasında bir diyalog yaşanmıştı. Sırp oyuncu “Hocamla aramda herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Biraz gergin ve sinirliydim ve sarı kart sınırındaydım. Hocam durumumu sordu, ben iyi olduğumu, değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim. Her şey yolunda” dedi.

SEKİZ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31’e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş’i yaraladığı belirtilen S.D. de yer alıyor.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:15
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Beşiktaş
  4. galatasaray
  5. şenol güneş

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