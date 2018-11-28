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Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! İmzalar atılacak

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner ile anlaşmaya vardı. Sözleşmenin sezon sonunda imzalanacağı öğrenildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:08
Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! İmzalar atılacak

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Ali Şahiner'le prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta yönetim kadroyu gençleştirmek için çalışmalara başladı. Gelecek sezon yaşça ilerlemiş oyuncuların bir kısmıyla yolları ayırmayı düşünen Siyah-Beyazlılar bu isimlerin yerini daha genç futbolcularla doldurmayı planlıyor.

İlk olarak Gökhan Gönül ve Quaresma'ya sağ kanatta alternatif bir oyuncu arayan Beşiktaş yönetimi, Atiker Konyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Ali Şahiner'in menajeriyle masaya oturdu.

Konyaspor'daki başarılı çizgisiyle dikkat çeken oyuncunun bonservisi olmamasından dolayı elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş yönetimi 26 yaşındaki oyuncuya sağlam bir sözleşme teklif etti. Görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı Ömer Ali Şahiner'in sezon sonunda Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:08
  1. Beşiktaş
  2. Atiker Konyaspor
  3. Ömer Ali Şahiner

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