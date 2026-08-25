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Spor Beşiktaş yeni transferini İstanbul’a getiriyor! Ernest Poku için resmi açıklama geldi
Spor

Beşiktaş yeni transferini İstanbul’a getiriyor! Ernest Poku için resmi açıklama geldi

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Beşiktaş yeni transferini İstanbul’a getiriyor! Ernest Poku için resmi açıklama geldi

Beşiktaş, kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku’nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş’ta Ernest Poku transferinde süreç resmiyete doğru ilerliyor. Siyah-beyazlı kulüp, prensip anlaşmasına vardığı futbolcunun bu gece İstanbul’a geleceğini ve sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerinin tamamlanacağını açıkladı.

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.

 

Ernest Poku’yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.

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