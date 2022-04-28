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Spor Beşiktaş yeni sezonda golcüsünü buldu!
Spor

Beşiktaş yeni sezonda golcüsünü buldu!

Süper Lig'de yeni sezona damga vurmak isteyen Beşiktaş'ta, sezon sonuna yaklaşılırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Divock Origi'yi gündeminde tutuyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 12:08:00 -
Beşiktaş yeni sezonda golcüsünü buldu!

Süper Lig'de yeni sezona damga vurmak isteyen Beşiktaş'ta, sezon sonuna yaklaşılırken transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Divock Origi'yi gündeminde tutuyor. 

Batshuayi ve Larin ile yolları ayıracak olan, Güven'le henüz anlaşamayan Beşiktaş'ta forvet transferi için tanıdık bir isim listeye girdi. Sörloth, Muleka gibi adayları takibe alan siyah beyazlı kulüp, Liverpool'lu Divock Origi'yi de yeniden gündemine ekledi.

Daha önce defalarca transfer listesine giren, hatta kulübü ve menajeriyle görüşmeler yapılan Belçikalı forvet için yeni operasyon kararının alınmasında ise bitecek olan sözleşmesi var.

YEDEK KALMAKTAN SIKILDI
Fotomaç'ın derlediği habere göre; İngiliz ekibi ile olan kontratı 30 Haziran'da bitecek olan 27 yaşındaki golcünün menajerlik şirketiyle ilk temasın kurulduğu belirtildi.

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