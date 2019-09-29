Beşiktaş - Wolverhampton maçının bilet fiyatları belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri 30 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak. İşte Beşiktaş - Wolverhampton maçının bilet fiyatları...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri 30 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle: 1. kategori: 265 lira 2. kategori: 250 lira 3. kategori: 225 lira 4. kategori: 215 lira 5. kategori: 180 lira 6. kategori: 165 lira 7. kategori: 110 lira 8. kategori: 100 lira VIP: 750 lira 1903 A-E: 750 lira 1903 B-D: 825 lira 1903 C: 875 lira

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