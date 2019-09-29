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Beşiktaş - Wolverhampton maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri 30 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak. İşte Beşiktaş - Wolverhampton maçının bilet fiyatları...

29 Eylül 2019 Pazar 14:41
Beşiktaş - Wolverhampton maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri 30 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:41
  1. UEFA Avrupa Ligi K Grubu
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Beşiktaş
  4. Wolverhampton
  5. Vodafone Park
  6. bilet fiyatları

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