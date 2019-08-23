Beşiktaş Volkan Babacan ile anlaştı! Beşiktaş, kaleye, forvete ve hücum hattına takviye yapmak için arayışlarına devam ederken; teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Volkan Babacan'ın transferini istediği iddia edildi.

Siyah beyazlı ekibin yöneticileri, tecrübeli eldiven Volkan Babacan için Medipol Başakşehir kulübü yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. VOLKAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Volkan Babacan için Başakşehir ile el sıkıştı. Beşiktaş, tecrübeli eldiven için Turuncu-Lacivertliler’e Utku Ya da Ersin’den birini verecek ve altyapıdan genç oyuncuları kiralayacak.

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