Beşiktaş Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım sesleri!

Beşiktaşlı taraftarlar son dakikalarda, kötü günler geçiren ezeli rakipleri Fenerbahçe ve eski başkan Aziz Yıldırım’ı adeta dillerine doladı.

İlk olarak, “Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım” şeklinde tempo tutan siyah-beyazlılar daha sonra, “Fener küme düşme” diye tezahürat yaptı.

4 maç sonra galibiyet!

Kartal dört resmi maç sonra galibiyetle tanıştı. Büyük düşüş yaşadığı süreçte Göztepe, Malmö ve Genk’e yenilirken, Atiker Konyaspor ile berabere kalan Beşiktaş 5. randevudan 3 puanla ayrılmayı başardı.