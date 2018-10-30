Beşiktaş Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım sesleri!
Beşiktaş, Vodafone Park Arena'da Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmayı 4-1 kazanırken siyah beyazlı taraftarlar Fenerbahçe alehine tezahürat yaptı.30 Ekim 2018 Salı 03:28
Beşiktaşlı taraftarlar son dakikalarda, kötü günler geçiren ezeli rakipleri Fenerbahçe ve eski başkan Aziz Yıldırım’ı adeta dillerine doladı.
İlk olarak, “Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım” şeklinde tempo tutan siyah-beyazlılar daha sonra, “Fener küme düşme” diye tezahürat yaptı.
4 maç sonra galibiyet!
Kartal dört resmi maç sonra galibiyetle tanıştı. Büyük düşüş yaşadığı süreçte Göztepe, Malmö ve Genk’e yenilirken, Atiker Konyaspor ile berabere kalan Beşiktaş 5. randevudan 3 puanla ayrılmayı başardı.
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