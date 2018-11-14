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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi! Stuttgart forması giyen...

Alman basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Stuttgart forması giyen Berkay Özcan için nabız yokladığını ileri sürdü.

14 Kasım 2018 Çarşamba 03:09
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi! Stuttgart forması giyen...

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Devre arasında takımlarına takviye yapmak isteyen iki ezeli rakibin Stuttgart forması giyen Berkay Özcan ile ilgilendikleri iddia edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Beşiktaş'ın devre arasında, Fenerbahçe'nin ise sezon sonunda genç futbolcu için harekete geçeceği belirtildi.

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe ile Beşiktaş, Stuttgart forması giyen Berkay Özcan'ın peşinde. Genç orta saha oyuncusu için siyah beyazlıların ocak ayında kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise sezon sonunda bir girişimde bulunmayı düşündüğü ifade edildi.

Berkay Özcan kimdir, kaç yaşında?

Stuttgart altyapısında futbola başlayan ve 2016 yılında A Takıma yükselen Berkay Özcan, bu sezon 3 lig maçında 49 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki genç 10 numara oyuncusu Türkiye A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.

(Futbolarena)

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 03:09
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. Stuttgart
  4. Bundesliga
  5. Berkay Özcan
  6. Almanya

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