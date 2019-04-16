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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi! İşte detaylar

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Fulham'da top koşturan Andre Schürrle'ye Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edildi.

16 Nisan 2019 Salı 12:59
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi! İşte detaylar

Bu sezon şampiyonluk hedefinden çok erken uzaklaştığı için yeni sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe büyük oynuyor. Birçok önemli isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Andre Schürrle'yi listesine aldı.

Yönetim harekete geçti

Dortmund'tan Fulham'a kiralanan kanat-forvet Schürrle, takımının küme düşmesinin kesinleşmesi sonrası İngiliz ekibiyle yola devam etmeme kararı aldı. Bu da Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.

Kiralık formulü

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde Dortmund'la temasa geçip kiralama teklifi yapacak. 2016'da 30 milyon Euro'ya Wolfsburg'tan alınan Schürrle'nin 2021'e kadar sözleşmesi var.

Ersun Yanal onayladı

Ersun Yanal'ın sistemi için çok önemli olan golcü kanat-forvet tanımına tam olarak uyan 28 yaşındaki Alman forvet, milli takımda 57 maçta 22 gol attı. Schürrle bu sezon ise 6 gol kaydetti.

(Takvim)

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 12:59
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Andre Schürrle
  4. Fulham
  5. İngiltere Premier Lig

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