THY- Euroleague
0553 313 94 23

Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek

- Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak- Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek

15 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında elenen Beşiktaş, bu sezon tek hedef olarak kalan Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak önemli müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.


- Pepe, Babel ve Roco yine yok


Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.


- Forvet hattında sıkıntı var


Beşiktaş, Trabzonspor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor.

Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Cyle Larin beklentileri karşılayamadı.


- Hutchinson, rekor için forma bekliyor


Siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, rekor için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 156 lig maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, Galatasaray ile yapılan derbide 156. kez sahada yer aldı ve Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu Çek Tomas Sivok ile paylaştı.

Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynama şansı bulamayan Hutchinson, Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.


- Adriano sarı kart ceza sınırında


Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa ilk yarının son haftasında Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Halil Umut Meler
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Trabzonspor
  7. Vodafone Park

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırımcı rehberi (5)
    1. Yatırımcı rehberi (5)
    2. Yatırımcı rehberi (3)
    3. Yatırımcı rehberi (4)
    4. Yatırımcı rehberi (2)
    5. Yatırımcı rehberi (1)
    6. Akraba evliliklerine bağlı..
    7. Arkadaşlarını kazada kaybettiler yeni..
    8. Nafaka mağdurları adalet bekliyor
    9. Güvenlik güçleri tefecilere göz..
    10. Fiat’tan yılın son büyük fırsatı
    11. Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu
    12. Bunu yapan yandı! EPDK harekete geçti
    13. "Fenerbahçe maçı alt sıraları ciddi..
    14. GRAFİKLİ - Beşiktaş ile Trabzonspor..
    15. Yemen'de bir yıl daha savaş ve insani..
    16. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u..
    17. Bu kadar çarpıtma varsa, niçin sabotaj..
    18. Doğu'da soğuk hava
    19. Ahlaksız sapık Youtuber hakkında..
    20. Trabzonspor'un rakibi Beşiktaş
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak