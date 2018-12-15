Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında elenen Beşiktaş, bu sezon tek hedef olarak kalan Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak önemli müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.





- Pepe, Babel ve Roco yine yok





Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.





- Forvet hattında sıkıntı var





Beşiktaş, Trabzonspor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor.

Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Cyle Larin beklentileri karşılayamadı.





- Hutchinson, rekor için forma bekliyor





Siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, rekor için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 156 lig maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, Galatasaray ile yapılan derbide 156. kez sahada yer aldı ve Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu Çek Tomas Sivok ile paylaştı.

Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynama şansı bulamayan Hutchinson, Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.





- Adriano sarı kart ceza sınırında





Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa ilk yarının son haftasında Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.