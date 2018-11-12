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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten tepkilere cevap: Kendi oyuncumuza böyle...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunurken protestolara maruz kalan Oğuzhan Özyakup için de önemli demeçlerde bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 02:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten tepkilere cevap: Kendi oyuncumuza böyle...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Şenol Güneş, oyun içinde yaptıkları hataları anlatırken, Oğuzhan Özyakup'a yapılan protesto hakkında da kısa bir açıklama yaptı.

İşte Şenol Güneş'in maç sonundaki değerlendirmeleri:

''Oyunun ilk başında Avrupa kupası sonrası olumlu tarafları daha fazlaydı. Golü de bulduk. Hamlemiz de vardı. Yediğimiz ilk gol bizim için de şok oldu. Yediğimiz ilk gol sonrası oyun ve moral düzenimiz bozuldu. Oyun rakibin istediği tarza dönmeye başladı. Yapmak istediklerine yardımcı olduk.''

''Takım olarak iyi değildik ve kaybettik. Kaybettiğimiz 3 puan oldukça olumsuz etkiledi bizi. Mutlaka 3 puan bekliyorduk. Birçok oyuncu değişikliği yaptık. Ne ofansif ne defansif düşündüğümüz bir oyun ortaya çıktı.''

''Hata da yaptık. Yediğimiz iki gole bakarsanız. Bunlar bizi olumsuz etkiledi.''

''KENDİ OYUNCUMUZA BÖYLE YAPARSAK KAYBETMİŞ OLURUZ''

''Şunu bilmek lazım, sahada bu iş onların işi. Onlara bir şey olması bizi üzer. Oyuncu özelinde gitmek kötü niyet olur. Tabii ki oyuncularımızı eleştireceğiz ama kendi oyuncumuza böyle yaparsak, onu kaybetmiş oluruz.''

''Fiziksel ve moral düşüklüğü toparlamamız gerekiyor. Bizim iyi bir takımımız var. Devreye kadar en iyi sonuçları alacağımızı düşünüyoruz.''

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 02:54
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Sivasspor
  4. Oğuzhan Özyakup
  5. Süper Lig

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