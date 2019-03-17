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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Rakip bizden daha iyi pas yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

17 Mart 2019 Pazar 00:23
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Rakip bizden daha iyi pas yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki oyundan memnun olmadıklarını belirten Güneş, "Başlangıçtaki oyuncularımız ile hayata geçen oyun örtüşmedi. Rakibin kenarlardan gelen toplardaki zaaflarını biliyorduk. Ayağa oynanan paslarla etkili olabileceğimizi düşündüğümüz için pas da yapalım dedik ama 1 pozisyon oldu. Sızmalar yapma şansımız olabilirdi, bunları yapamadık. Adriano oyundan çıkınca ne önde, ne geride oyuncumuz kalmadı. Necip'in de sakatlığı olunca, bir başka değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Defansı sürekli değiştiriyoruz, bugün de değiştirdik, birkaç kez değiştirdik. Ne hücum ettik, ne savunma yaptık. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular olmasına rağmen top kayıpları eksik oldu. İlk yarıda tamamen yanlış bir oyun vardı. 2. yarıda daha etkiliydik, oyunun kontrolü bizdeydi, yine de düşündüğümüz oyun olmadı. Rakibin savunma yönünü iyi oynaması oyunun durmasını sağladı. Pozisyon zenginliği az olarak kazanmak önemliydi ama oyunun daha iyi olmasını ben de bekliyordum. Oyuncuların maçın şartlarına uyum sağlaması önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Rakip bizden daha iyi pas yaptı''

Daha iyi oynamaları gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "2. yarıda sol ayaklı oyuncumuz yoktu. Bu konuda sıkıntı yaşarken kazanmamız önemliydi. Taraftara oyun olarak daha iyi bir oyun vermemiz gerekirdi ama isteğiimiz vardı. Topa sahip olduk, orta açtık ama ne kadar etkili olabildik. Orta açıyorsun da, nereye açıyorsun. Sayılar önemli ama, önemli olan verimli oynamak. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuların baskı altında dönmesi lazım, rakip bizden daha iyi pas yaptı. Bunlar tartışılacak şeyler. İlk yarı ne hücum, ne savunmada yoktuk ve buna rağmen kazandık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:23
  1. Beşiktaş
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  4. Teknik Direktör

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