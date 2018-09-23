Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Eksilmezsek kazanırız

STRESİ LEHİMİZE KULLANMALIYIZ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi takıma uyarılarda bulundu. Son oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbilerinde yaşanan olayların benzerlerinin tekrar edebileceğini hatırlatan kurt hoca, “Kim oynarsa oynasın tahriklere kapılmamalı. 90 dakikayı 11 kişi tamamlamanız anahtar nokta… Eksilmezsek kazanırız. Galibiyete daha çok ihtiyacı olan taraf onlar. Stres kimi zaman başarıyı attırsa da bazı durumlarda da ters etki yaratabilir. Stresi lehimize kullanmalıyız” dedi.

EN BÜYÜK RAKİBİMİZ NEFSİMİZ

OYUNCULARININ adeta beynini yıkayan Güneş, motivasyon turlarına şöyle devam etti: “Gerilimden uzak durun. Kadıköy’de en büyük rakibimiz nefsimiz olacak. Yönetimi, teknik heyeti ve oyuncularının büyük kısmı değişmiş bir Fenerbahçe olacak karşımızda. Kendi futbolumuzu sahaya yansıtmamız galibiyet için yeterli olacaktır. Gereksiz kart görmenizi istemiyorum. Yardımlaşma çok önemli. Buna, her zamankinden daha çok gerek duyacağız. Güzel futbolumuzla hatırlanacak bir derbi olsun.”

BABEL SANTRFORDA DEĞİL

DERBİNİN taktik çalışmasını gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar’da, ilk 11 de yavaş yavaş şekilleniyor. Medel’in yokluğunda Tolgay Arslan’ı defansif bir role hazırlayan Güneş’in en zor kararı ileri uçta kimi oynatacağı konusunda olacak. Larin’in bu tip maçlarda gerekli tecrübeye sahip olmaması, Vagner Love’ı bir adım öne çıkıyor. Babel’in santrfor oynaması da alternatifler arasında ancak Güneş’in Hollandalı yıldızı en yüksek verimi alabileceği kendi mevkisinde kullanması bekleniyor.

Güneş